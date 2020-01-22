شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين.. محافظ الجنوبية يستعرض آخر مستجدات المشاريع التنموية فى الرفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، الاجتماع الأول للمجلس التنسيقى فى العام 2020، بحضور ممثلى الجهات المختصة، مؤكدا أهمية المجلس فى رصد احتياجات المواطنين وتلبية تطلعاتهم، ومشيدا فى الوقت نفسه بالجهود المبذولة فى تحقيق التعاون والتنسيق المشترك لتنفيذ كافة المشاريع المقامة بمختلف مناطق المحافظة.

زكما نشرت وكالة الأنباء البحرينية، استعرض محافظ المحافظة الجنوبية، دراسة مقدمة من إدارة الخدمات الهندسية والاستثمار حول إنشاء خطوط للمشاة في الشوارع والطرق الحيوية والتي تشهد كثافة عددية ومن بينها شوارع المساجد والأسواق وذلك لضمان سلامة المواطنين والمقيمين من مستخدمي الطريق، مستشهداً بنجاح تجربة خطوط المشاة في شارع مشتان وما توفره من بيئة آمنة لمرتادي هذا الشارع، موجهاً بضرورة الأخذ بهذه التجربة وتطبيقها في الشوارع الحيوية بالرفاع مثل شارع الشيخ علي بن خليفة وشارع الشيخ محمد بالرفاع.

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وبحث محافظ المحافظة الجنوبية، آخر مستجدات المشاريع التنموية والخدمية والصحية والتعليمية بمنطقة الرفاع وما وصل اليه سير العمل بها، مؤكدًا سموه ضرورة العمل على استكمال هذه المشاريع تحقيقاً لتطلعات أهالي الرفاع والمحافظة الجنوبية.

كما اطلع على آخر ما وصل اليه مشروع تطوير منتزه وعين أم غويفة، نظراُ لما تمثله هذه العين من إرث تاريخي في المنطقة ولأهالي الرفاع مؤكداً على أهمية الحفاظ على المواقع التاريخية والحفاظ عليها بما بتناسب مع أهميتها ورمزيتها.

واستمع لإيجاز عن خطة المحافظة الجنوبية في تطوير عين حفيرة وصيانتها والمحافظة عليها بما يعكس عمقها التاريخي وقيمتها الحضارية لتعزيز مكانة المحافظة الجنوبية كواجهة سياحية متميزة نظراً لما تحتويه من تاريخ عظيم.