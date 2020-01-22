عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قنبلة من الحرب العالمية تعطل قطارات كولونيا الألمانية

الأربعاء 22 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" أنه سيتم تقييد حركة قطارات المسافات البعيدة التابعة للهيئة في مدينة كولونيا بغرب البلاد، لإبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.



وأوضحت الهيئة، الثلاثاء، أنه لن تكون هناك أي قطارات في محطة "ميسه/دويتس" في مدينة كولونيا اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا (بتوقيت ألمانيا).

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وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر ذلك حتى وقت متأخر بعد ظهر الثلاثاء.

وبحسب بيانات الهيئة، من المقرر أيضا عدم تسيير قطارات فوق جسر "هوهنتسولرن بروكه" أثناء عملية إبطال مفعول القنبلة.

وأضافت الهيئة أنه سيتم أيضا فرض طوق أمني في محيط 500 متر حول منطقة العثور على القنبلة بحي دويتس.

يذكر أنه تم العثور على القنبلة مساء الإثنين خلال أعمال بناء بالمنطقة.