شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس وزراء الأردن يوافق على طرح الدعوة الاستثماريّة لمشروع مدينة المجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء الأردنى، في جلسته التى عقدها امس الثلاثاء، على طرح الدعوة الاستثماريّة للمحور الأول من البرنامج الوطنى للإسكان، المتعلق بمشروع مدينة المجد السكنيّة فى محافظة الزرقاء.

وكما نشرت وكالة الأنباء الأردنية، يتضمن المحور الأول تنفيذ تجمعات سكانيّة متكاملة الخدمات على مراحل، لذوي الدخول المتدنية والمتوسطة، على أراض مخدومة (مملوكة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضرى) وذلك من خلال دعوة المستثمرين في القطاع الخاص الإسكاني للاستثمار في هذه الأراضى بمحافظات (الكرك، عمّان، الطفيلة، الزرقاء والمفرق).

وتكون المرحلة الأولى للمشروع ضمن مدينة المجد السكنيّة في محافظة الزرقاء؛ على أن تتم دراسة التغذية الراجعة وتقييمها، ليتم أخذها بعين الاعتبار عند طرح باقي الدعوات الاستثماريّة لجميع مشاريع المحور الأول (التجمّعات السكّانيّة) في المحافظات والمناطق الأخرى التي يشملها البرنامج.

ويتضمن المحور الثاني من البرنامج الوطني للإسكان توفير 1700 قطعة أرض سكنيّة مخدومة من مشاريع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في معظم محافظات المملكة، وذلك بتسهيلات وأسعار مناسبة للأسر التي لا يزيد دخلها عن 700 دينار شهرياً.