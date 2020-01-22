فنزويلا تستعيد صخرة مقدّسة من ألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فنزويلا تستعيد صخرة مقدسة من ألمانيا

الأربعاء 22 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت الحكومة الفنزويلية استعادة صخرة مقدّسة تعود إلى قبيلة بيمون لهنود القارة الأمريكية، كانت معروضة منذ أكثر من 20 عاماً في حديقة ببرلين، إثر "اتفاق بالتراضي" مع ألمانيا.



وغرد وزير الشؤون الخارجية الفنزويلي خورخي أريياسا قائلاً: "بدأت عملية استعادة الصخرة المقدّسة لشعب بيمون".

وأضاف أن الصخرة "أزيلت" من حديقة تييرجارتن الخضراء الضخمة في قلب العاصمة الألمانية.

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وأرفق خورخي أريياسا رسالته بصور وفيديوهات تُظهر عملية رفع صخرة "كويكا" (تعني الجدّة بلغة شعب بيمون)، التي تزن نحو 30 طناً، ووضعها في شاحنة.

وتابع الوزير الفنزويلي أن إعادة الحجر هو "نتيجة اتفاق بالتراضي" مع ألمانيا، مشيراً إلى أن "رحلة العودة إلى الأراضي الفنزويلية ستستغرق بضعة أسابيع".

يُشار إلى أن صخرة "كويكا" كانت موضوعة حتى عام 1998 في متنزه كانيما الوطني في جنوب فنزويلا، حيث يقيم كثير من أفراد شعب بيمون الهندي، وتفيد راوية محلية بأنها كانت شخصاً قبل تحوّلها إلى صخرة.

وفي عام 1998، نقل الفنان الألماني فولفجان فون شفارزينفلد الصخرة إلى ألمانيا، بعد تبرّع حكومة رفاييل كالديرا بها، حيث تمّ صقلها وعرضها كجزء من مشروع "جلوبال ستون"، الذي يضمّ مجموعة من الصخور الأثرية المعروضة في تييرجارتن في برلين.

وأعلنت الحكومة المكسيكية الأسبوع الماضي، استعادة 3 قطع أثرية من ألمانيا، تعود إلى 3 ثقافات مختلفة في أمريكا الوسطى، مشيرة إلى أن إعادتها كانت "طوعية من دون اللجوء إلى القضاء".