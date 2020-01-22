عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تبنى قطا للتخلص من الفئران فجلب له الأموال

الأربعاء 22 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تبنى مالك إحدى الشركات الأمريكية قطا، بهدف مساعدته في التخلص من الفئران الموجودة بالشركة، فبدلاً من تخليصه من مشكلته، جلب له الأموال، فقط عن طريق الصدفة.



وسرعان ما تأقلم القط مع موظفي وأجواء وكالة التسويق GuRuStu الواقعة في مدينة تولسا في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، وبدأ في الجلوس بجانب النافذة في الشركة ومتابعة المارة في الشارع.

وعلى الرغم من أن كل شيء يبدو طبيعياً حتى الآن، تفاجأ موظفو الوكالة بوجود عدد من الدولارات على الأرض بالقرب من الباب، بحسب موقع "برايت سايد" الأمريكي.

وفي البداية لم يتمكنوا من فهم أو استكشاف مصدر هذه الأموال، وبدأ الموقف يتكرر مراراً، وكانوا في حيرة كبيرة من أمرهم.

Advertisements

وبسبب وقوع مكتب الشركة في الحي الترفيهي للمدينة، افترض موظفو الشركة أن كثيرا من الأشخاص يمرون بالقرب من باب الشركة وربما يقومون بإلقاء هذه الأموال للعب مع القط.

وبناءً على هذا الافتراض، قرروا اختبار حدسهم وحاولوا تمرير فاتورة في الفتحة الضيقة الموجودة في الباب، وبالفعل بمجرد رؤية القط لها، بدأ في الإمساك بها والتقاطها داخل المكتب واللعب معها بحماسة شديدة.

وبمرور الوقت أصبح القط الذي يتمتع بموهبة غير عادية يحظى بشعبية كبيرة، ويأتيه كثير من الأشخاص للعب معه، الأمر الذي أدى إلى ظهور مزيد من الأموال داخل الباب.

لكن موظفي الشركة قرروا التبرع بهذه الأموال التي يجلبها القط لجمعية خيرية تسمى مركز تولسا داي للمشردين.

وأصبح هذا القط يعرف باسم CASHnip Kitty أو القط سارق الأموال، لدرجة أن الناس بدأوا في إرسال المال له ودعمه.