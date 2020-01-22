شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يُشكّل مجلس «الإمارات العالمي للاعتماد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (2) لسنة 2020، بتشكيل مجلس إدارة مركز الإمارات العالمي للاعتماد، برئاسة المدير العام لبلدية دبي.
ووفقاً للمرسوم، يضم مجلس إدارة المركز في عضويته: د.هلال حميد الكعبي، نائباً للرئيس، وعبدالله أحمد آل صالح،
والشيخ الدكتور ماجد سلطان القاسمي، ود.يوسف سعيد السعدي، ود.مروان محمد الملا، وعبدالله محمد العور، ووليد عبدالملك أهلي، وعتيق جمعة فرج، وشيماء محمد الطنيجي، فضلاً عن المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد. على أن يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
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