مدرسة تريم الأمريكية تدخل «جينيس»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: الخليج



نجحت مدرسة تريم الأمريكية الخاصة بالشارقة، بالتعاون مع مكتب الشارقة صديقة للطفل في تحطيم الرقم القياسي العالمي لسجل موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية والخاص بأكثر عدد أشخاص داخل صورة مطبوعة مقصوصة الوجوه على حائط بطول 50 متراً يتضمن رسوماً تعبر عن محاور حقوق الطفل وتتمحور حول بنود اتفاقية حقوق الطفل.وتعاونت مدرسة تريم الأمريكية الخاصة مع مكتب الشارقة صديقة للطفل في التجهيزات والمعدات الخاصة بالتصوير، لتحطيم رقم «جينيس» الذي كان مسجلاً بمشاركة عدد من الطلاب في احتفال استمر على مدى يومين، ليؤكدوا رسالة الشارقة «المدينة الصديقة للأطفال واليافعين»، ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للطفل.

وقال الدكتور رائد صبحي عبدالله، مدير المدرسة: «نفتخر بهذا الإنجاز العالمي الذي يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققتها المدرسة بتحطيمنا الرقم القياسي العالمي ل«جينيس» للأرقام القياسية، لتأكيد التزام إمارة الشارقة بتوفير وصون حقوق الطفل وفقاً لأعلى المعايير الدولية والمحلية التي أسهمت في تعزيز مكانة الإمارة على خريطة العالم في دعم حقوق الأطفال والاهتمام بكل ما يعنى بشؤونهم لتصبح اليوم واحدة من أفضل المدن الصديقة للأطفال في المنطقة والعالم».