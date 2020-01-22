سلطان يتكفل بمليون درهم لعلاج مــواطن تسعيني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: هاجر خميس



في استجابة جديدة وسريعة، كما تعودنا من سلطان المكارم، تكفل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بعلاج مواطن يبلغ من العمر 94 عاماً ويرقد في العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة منذ شهر ونصف الشهر، وتراكمت عليه تكاليف العلاج حتى تجاوزت المليون درهم، كما وجَّه بتوفير وظيفة لصاحب المناشدة، ابن المريض.

وقال المواطن أبو أحمد، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، مع الإعلامي محمد حسن خلف، المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: والدي يبلغ من العمر 94 عاماً، حفظه الله وأطال في عمره، ومحجوز في العناية المركزة، منذ شهر ونصف الشهر، ويعيش على جهاز التنفس الصناعي، وحاله لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، وأناشد سيدي ووالدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أن يساعدنا في علاج الوالد، فقد تراكمت علينا تكاليف العلاج في مستشفى خاص حنى تجاوزت المليون درهم.

وفي زمن قياسي جاءت استجابة صاحب السمو حاكم الشارقة.. حيث قال الإعلامي محمد خلف للمتصل: يسلم عليك الشيخ سلطان، وموضوعك مكفول بالكامل، وسيتم التواصل معك، وموضوع الوالد مكفول بالكامل بإذن الله.

وقال أبو أحمد ل«الخليج»: بداية لا أخفي عليكم حجم السعادة والفرحة التي أدخلها سيدي سمو الحاكم علينا بالتكفل بعلاج الوالد في المستشفى الأمريكي ولم يكتفِ بذلك فقط فقد تم التواصل معي بخصوص توفير وظيفة لي كوني معيلاً لأسرة مكونة من 7 أفراد والمديونية التي تراكمت عليّ، فكلمات الشكر لا تكفي سموه وسرعة استجابته، والتوجيهات الصادرة لم تأخذ أكثر من 5 دقايق تم التواصل فيها معي من قبل ديوان الحاكم بواسطة أحمد سالم ومباشرتهم لمتابعة الموضوع بسرعة قياسية قلما توجد في هذا الوقت ولا نملك إلا التضرع لله سبحانه وتعالى بأن يحفظ الإمارات عامة وإمارة الشارقة خاصة في ظل الحاكم العادل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حيث ضرب سموه أروع مثال للاستجابة لمطالب أبنائه ولا يخفى على الجميع الاهتمام العظيم الذي أولاه سموه لفئة المسنين بالإمارة شيء يدعونا للفخر وأصبحت الشارقة بفضل دعم سموه مثالاً يحتذى به خاصة على مستوى الاهتمام بكبار السن. حفظ الله الشارقة وسلطانها.