«مجمّع محمد بن راشد» يعلن القائمة النهائية لميدالية التميّز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” أعلن مجمع محمد بن راشد للعلماء القائمة النهائية للمرشحين لميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي في دورتها الثالثة، التي تضم خمس شخصيات، من نخبة العلماء وأصحاب العقول والإنجازات الاستثنائية والإسهامات العلمية الفريدة. وتهدف الميدالية التي تمثل أرفع تكريم علمي يمنح للعلماء والباحثين، إلى الاحتفاء بالكفاءات العلمية في الدولة وتشجيعها، وإتاحة المجال للعلماء لإظهار قدراتهم، بالاستفادة من الإمكانات والفرص التي توفرها التكنولوجيا الحديثة في تطوير القطاعات الحيوية والارتقاء بالعلوم المتقدمة.

أكدت سارة الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة أن حكومة دولة الإمارات تتبنى دعم أصحاب العقول والإنجازات العلمية والبحثية، ترجمة لتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحفيز الكفاءات وتطوير العلوم والبحوث العلمية، بما يحقق الأهداف الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وأجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.

وقالت: إن الميدالية تعكس حرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز بيئة العلوم المتقدمة في الدولة، والاستفادة من الأفكار والإمكانات في جهود صناعة المستقبل، والانتقال بالاقتصاد المعرفي المستدام، إلى مراحل متقدمة، بدعم الحراك العلمي والبحثي.



إقامة ذهبية للفائزين وعائلاتهم



واختير المرشحون الخمسة للميدالية، من بين عدد كبير من المرشحين من جامعات خليفة، والإمارات، ونيويورك أبوظبي، والشارقة، وأمريكية الشارقة، والخليج الطبية في عجمان، وشرطة دبي، وقيمتهم لجنة مختصة ضمت نخبة من أبرز العلماء والخبراء في مختلف المجالات العلمية من الأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب في الولايات المتحدة.

كما أجرى فريق من مجلس علماء الإمارات، مقابلات شخصية مع المرشحين، وضم الفريق: سارة الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، رئيسة المجلس، والدكتور عارف الحمادي، مدير ونائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة، والدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة. وسيعلن الحائزون ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي، في دورتها الثالثة، خلال فبراير 2020، حيث سيحصلون وعائلاتهم على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات.

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دعم المجتمع العلمي في الإمارات



ويشترط للترشّح للميدالية، أن يكون للعالم بصمة في تخصصه العلمي ولأبحاثه تأثير إيجابي في رؤية الإمارات وأولويات البحث العلمي، وله دور فعّال في دعم المجتمع العلمي، ولديه إسهامات مباشرة في دعم العلماء الشباب ونقل المعرفة، وأن يكون خبيراً ومرجعاً في تخصصه محلياً وعالمياً. وتشمل الأبحاث المتقدمة للجائزة: هندسة الطيران، والتكنولوجيا الحيوية الزراعية، والعلوم البيولوجية، والهندسة الكيميائية، والهندسة المدنية، والطب السريري، وعلوم الحاسب والمعلومات، والأرض والعلوم البيئية، والهندسة الكهربائية، وعلم الغذاء، والعلوم الصحية، وهندسة المواد، والهندسة الميكانيكية، وتكنولوجيا النانو، وهندسة البترول، والعلوم الفيزيائية.

وكان 35% من المتأهلين في المرحلة الأخيرة من جامعة خليفة، و 26% من جامعة الإمارات، و22 % من جامعة نيويورك.



المرشحون للفوز بالميدالية



وتضمّ قائمة المرشحين للمرحلة النهائية خمسة من كبار العلماء الذين أثروا المجتمع العلمي، خلال مسيرتهم بالأبحاث والاكتشافات العلمية، وأسهموا في تعزيز بيئة العلوم المتقدمة.

* إيهاب السعدني.. براءات اختراعات وإسهامات كبيرة

ضمت القائمة القصيرة للمرشحين: الدكتور إيهاب السعدني، مدير مركز أبحاث الطاقة المتقدمة، وأستاذ في قسم الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر، في جامعة خليفة، وأستاذ مساعد في قسم هندسة الكهرباء والحاسوب، في جامعة واترلو في كندا، ولديه 420 مقالة في مجلات ومؤتمرات عالمية مرموقة، وله ثلاث براءات اختراع في الولايات المتحدة.

* راشد أبو الرب.. تطوير نماذج أولية مستقبلية

كما تضم القائمة: البروفيسور راشد أبو الرب، رئيس قسم هندسة الطيران والفضاء، ومدير مركز التصنيع الرقمي والثلاثي الأبعاد المتقدم، في جامعة خليفة. ويتركز مجال اهتمام أبحاثه الرئيسة، على تطوير النماذج الأولية القائمة على الميكانيك الكلي، والأدوات الحاسوبية والتصميم الرقمي، والتصنيع الثلاثي الأبعاد، والطباعة الثلاثية.

* لورديس فيغا.. العلوم لمنتجات مستدامة

وتشمل القائمة: البروفيسورة لورديس فيغا، مديرة إدارة مركز البحوث والتطوير لثاني أكسيد الكربون والهيدروجين، وأستاذة الهندسة الكيميائية في جامعة خليفة. وتشغل مناصب أكاديمية في الولايات المتحدة «جامعة جنوب كاليفورنيا، وجامعة كورنيل» وإسبانيا «جامعة إشبيلية، وجامعة روفيرا آي فيرجيلي، والمجلس القومي للبحوث في إسبانيا»، وفي الإمارات.

* بسام علي.. تطوير مجالات الطب الجزيئي

كما تضم القائمة: البروفيسور بسام علي، رئيس مختبر الوراثة الجزيئية والطب الجيني، وأستاذ الوراثة والطب الجيني في كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات، الذي يركز في أبحاثه على توضيح الأساس الجزيئي والخلوي للحالات الوراثية البشرية المتعلقة بالسكان العرب، ووضع استراتيجيات وأدوات للتشخيص والعلاج، ولديه أكثر من 80 مقالة صدرت في مجلات ومؤتمرات عالمية مرموقة.

* محمد المرسي.. نظم وإلكترونيات الطاقة المتجددة

وتشمل القائمة: الدكتور محمد المرسي، أستاذ في قسم الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب في جامعة خليفة، الذي يركز في أعماله البحثية على تقديم حلول مبتكرة للمشكلات والتحديات الناجمة عن دمج نظم الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الشبكة الكهربائية التي تحافظ على مستوى مرتفع من الاتزان والمرونة التشغيلية لشبكات الكهرباء الذكية.

وانقسمت مراحل التقييم إلى ثلاث مراحل، تمثلت الأولى بفتح باب الترشح، وإتاحة الفرصة أمام العلماء في دولة الإمارات، للمشاركة في الجائزة، واستقبال طلبات الترشيح من الجامعات والمؤسسات البحثية، ومن ثم تقييم المرشحين، حسب المعايير الأولوية للميدالية، كالتخصص وسنوات الخبرة، وتطبيق المخرجات العلمية ومستوى تأثير الأبحاث عالمياً.