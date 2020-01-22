شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب 273 لعبة لأصحاب الهممفي أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد علاء
نفذت بلدية مدينة أبوظبي مشروع تجهيز وتأهيل ممرات مشاة رياضية في أماكن متفرقة في مدينة أبوظبي، والبر الرئيسي، والذي يتضمن تركيب 273 لعبة لأصحاب الهمم، خلال العام الجاري 2020، كما انتهت من تركيب 150 معدة لياقة بدنية موزعة بحدائق ومماشي بمناطق متفرقة بمدينة أبوظبي، إضافة إلى تركيب ألعاب تتناسب مع أصحاب الهمم في 10 حدائق بأبوظبي.
وقال أحمد راشد العيسائي، رئيس قسم جودة المواد في البلدية، في تصريحات للصحفيين على هامش انطلاق فعاليات الملتقى الثالث للرؤيا المستقبلية للحدائق والمتنزهات الترفيهية، الذي تنظمه البلدية ويستمر على مدار يومين، إن البلدية تعمل على نشر ألعاب أصحاب الهمم بشكل أكبر في الحدائق والمتنزهات عبر تأهيل الحدائق الحالية، وتركيب الألعاب التي تتناسب معهم.
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