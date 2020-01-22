شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يلتقي خان وشخصيات دولية في دافوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش مشاركته في منتدى «دافوس» الاقتصادي، بعدد من القادة الدوليين، بينهم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان؛ حيث أجرى محادثات ثنائية، وعرض عليه مجدداً المساعدة في حل أزمة إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، كما بحثا الوضع في أفغانستان. كما التقى شخصيات دولية منها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، وذلك قبل أن يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، والرئيسة السويسرية سيمونيتا سوماروغا.
ويفترض أن يجري الرئيس الأمريكي، محادثات مع نظيره العراقي برهم صالح، ورئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني، في ظل دعوات عراقية من برلمانيين بمقاطعة مسؤولي الإدارة الأمريكية في «دافوس» وعدم اللقاء بهم، بسبب ما وصفوه ب«انتهاكات» أمريكية لسيادة البلاد.
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