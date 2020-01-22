إطلاق «إنتو ثروتنا» لتعزيز جودة حياة أبطال الدفاع المدني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت عهود الرومي، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، المديرة العامة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، حملة «إنتو ثروتنا» التي تنظمها الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، وهيئة الصحة، وجمعية «مع الأمل»، بحضور اللواء الخبير راشد المطروشي، المدير العام.

تهدف «إنتو ثروتنا» إلى توفير أعلى معايير الصحة النفسية ل 1400 من أبطال الدفاع المدني في دبي، والارتقاء بجودة حياتهم، بتنظيم 50 ورشة تدريبية متخصصة في الصحة النفسية، على مدار العام، بالتعاون مع شركاء المبادرة، يشارك فيها 30 متخصصاً في مختلف مجالات الصحة النفسية، وتغطي 22 مركزاً بدبي.

وتعزز المبادرة قدرات رجال الدفاع المدني، وتمكّنهم من مواجهة التحديات النفسية التي يتعرضون لها، أثناء عملهم في مكافحة الحرائق وعمليات الإنقاذ، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم ويدعمهم في تأدية مهام عملهم، وينعكس إيجاباً على المجتمع.

ونظم البرنامج الوطني للسعادة، ضمن الفعالية، جلسة تفاعلية مع رجال الإطفاء، تناولت مواضيع متعلقة بصحتهم النفسية، بمشاركة الرومي والمطروشي، وحضور مختصين وأطباء من هيئة الصحة، استمع الحضور خلالها إلى أبرز التحديات النفسية والمواقف المؤثرة التي يعيشها رجال الدفاع المدني في الإنقاذ ومكافحة الحرائق، وتناولوا أفضل الوسائل لمواجهة آثارها، بمشاركة عدد من رجال الدفاع المدني ومتخصصين بالصحة النفسية.

وقالت الرومي: «إن الدور الإنساني والمجتمعي المهم الذي يؤديه أبطال الدفاع المدني، والظروف الاستثنائية والتحديات التي يواجهونها، خلال عملهم، يحظى بتثمين كل فئات المجتمع». مشيرة إلى أن حكومة الإمارات حريصة على توفير كل عناصر جودة الحياة لهؤلاء الأبطال، بما في ذلك تعزيز الصحة النفسية وتهيئة بيئة عمل تتبنى برامج ومبادرات كفيلة بتحسين جودة حياتهم وتمكنهم وتدعمهم في أداء عملهم.

وأعربت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة عن شكرها لرجال الدفاع المدني في دبي ودولة الإمارات، لما يقدمونه من تضحيات وخدمات نبيلة في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه، على مدار الساعة وفي لحظات الخطر.

وثمّنت إطلاق حملة «إنتو ثروتنا»، وشكرت وزارة الصحة، وهيئة الصحة في دبي، وجمعية «مع الأمل» على تفاعلهم ومشاركتهم.

فيما قال المطروشي: «نحن على ثقة بأن «إنتو ثروتنا» وغيرها من المشاريع والمبادرات التي تطلقها بالشراكة مع مختلف الجهات، تسهم في تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة بين جميع أفراد المجتمع، والحد من الحوادث واندلاع الحرائق، والتوعية بأهمية نشر الصحة النفسية بين الإطفائيين التي تشكل عنصراً أساسياً في تكوين الشخصية القادرة على التعامل مع مختلف الظروف والمبادرة خلال عمليات الإنقاذ والتعامل مع الحوادث.

وأضاف أن طبيعة مهمة رجال الدفاع المدني، تتطلب درجة عالية من اللياقة البدنية والصحة النفسية، والذكاء وسرعة البديهة للتعامل مع الحوادث والحالات الطارئة.

وأشارت فاطمة موسى، العضو المؤسس في جمعية «مع الأمل» إلى أن الجمعية تدعم جميع المبادرات التي تسهم في تعزيز الصحة النفسية لدى أفراد المجتمع بالمبادرات والورش التي تقدمها بالتعاون مع مجموعة من الأطباء الإماراتيين المتميزين، لنشر السلوك الإيجابي بين جميع أفراد المجتمع، لأنهم أساس عمليات التنمية والتطوير في الدولة.

ونظمت جلسة حوارية تفاعلية في تعزيز الصحة النفسية لرجال الدفاع المدني بمشاركة أطباء ومختصين في هيئة الصحة بدبي هم: الدكتورة سامية الخوري، استشارية ورئيسة قسم الطب النفسي بالإنابة، ورئيسة جمعية الإمارات للصحة النفسية، والدكتورة بدرية الحرمي، مديرة إدارة الصحة العامة، وندى الشحي، أخصائية اجتماعية إكلينيكية أولى، والدكتورة فاطمة سيد أحمد، أخصائية نفسية، والدكتورة منى عمر، أخصائية أولى الصحة العامة.