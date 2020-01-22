ضاحي خلفان يطلع على جاهزية غرفة عمليات شرطة عجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

اطلع الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام، بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، على أنظمة غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة عجمان، وجاهزيتها، وتلقي البلاغات وإسنادها لتحقيق أسرع زمن استجابة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الفريق ضاحي خلفان لشرطة عجمان، حيث كان في استقباله اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والعميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، ونائبه العميد خالد محمد النعيمي، والعميد علي حميد المسيبي نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وعدد من ضباط غرفة العمليات بشرطة عجمان.

وتم عقد اجتماع في إدارة العمليات بحضور العميد أحمد المقعودي مدير مكتب الفريق ضاحي خلفان، والعميد وليد المناعي مدير إدارة التطوير والابتكار، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام، والعميد جمال ناصر العوبد مدير إدارة التفتيش بمكتب المفتش العام بوزارة الداخلية، والعقيد محمد سالم مولى مدير إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية، والمهندس علي محسن العمري المدير التنفيذي لمجموعة المدينة الآمنة.

وناقش الاجتماع آلية التواصل مع الدوريات المرورية، من خلال غرفة العمليات والتحديثات التقنية بمنظومة إدارة البلاغات وربط الأنظمة الأمنية وتوحيد آلية استقبال البلاغات واحتساب زمن الاستجابة في شرطة عجمان.

واطلع ضاحي خلفان خلال الزيارة على أنظمة نداء الاستغاثة (SOS)، وإدارة البلاغات ونظام معالجة وتطوير الأعطال بغرفة العمليات، وأحدث أنظمة المراقبة والتحكم المتصلة بشكل مباشر بمشروع «عجمان دار الأمان»، والأنظمة التقنية الذكية في الرصد الأمني الشامل والرقابة والضبط الأمني والمروري.

وأشاد الفريق ضاحي خلفان تميم بالجهود التي تبذلها شرطة عجمان في مجال تطوير العمل الأمني،

ومن جانبه ثمّن اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي زيارة الفريق تميم، واطلاعه على آلية العمل بغرفة العمليات، ما يساهم في تطوير العمل الشرطي وتحسين الأداء.

من جهة أخرى، استقبل الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي بمكتبه، إلهام عبدالرحمن القنصل العام لجمهورية طاجيكستان في دبي والمناطق الشمالية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والمواضيع المتعلقة بالجالية الطاجيكية في دبي.