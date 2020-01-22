هان تشنغ: الاقتصاد الصيني يواصل النمو المطرد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هان تشنغ، أمس، أن الاتجاه الأساسي للاقتصاد الصيني لا يزال دون تغيير، وسيحافظ على نمو مطرد نحو تنمية قوية طويلة الأجل.

وقال تشنغ، في تصريحات أدلى بها أمام الاجتماع السنوي ال50 لمنتدى دافوس، «إن الاقتصاد الصيني يمر بمرحلة انتقالية من نمو سريع إلى تنمية عالية الجودة»، وأوضح أن المرحلة الراهنة مرحلة محورية تتسم بتغيير نمط النمو، وتحسين البنية الاقتصادية وتغيير محركات النمو.

وأضاف المسؤول الصيني أنه على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، فإن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 6.1 بالمئة خلال عام 2019، ما حافظ على مكانته بين الاقتصادات الرئيسية الأسرع نمواً. ولفت إلى أنه في الوقت نفسه، تم إحراز تقدم كبير إزاء المعارك الصعبة الثلاث في الصين، وهي الإدراك المسبق للمخاطر الكبرى ومنع حدوثها، والقضاء على الفقر بخطوات مستهدفة، ومنع التلوث ومعالجته.

وقال تشنغ إن الاقتصاد الصيني يتمتع بقدر هائل من المرونة والإمكانات والحجم، مضيفاً أنه بعد عقود من الإصلاح والانفتاح، تتمتع الصين اليوم بأساس مادي وتقني قوي وسوق ضخمة وإمكانات هائلة في الاستهلاك المحلي وموارد وفيرة من رأس المال البشري والمواهب. وأوضح «لذلك نحن في وضع جيد للتغلب على جميع المخاطر والتحديات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وقوية». وأضاف أن الاقتصاد الصيني يتمتع بآفاق مشرقة، و«لدينا كل الثقة في تحقيق تنمية عالية الجودة.» (وكالات)