الأسهم المحلية.. بانتظار نتائج الشركات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

واصل التباين سيطرته على إغلاقات المؤشرات العامة، بارتفاع مؤشر سوق دبي المالي 0.14%، وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.55%، وسط أداء متفاوت للأسهم القيادية في السوقين، مع بقاء السيولة في مستوياتها المتدنية.

ورغم تباين إغلاق المؤشرات العامة، إلا أن الأسهم لا تزال تمر ضمن مستويات ضيقة، بسبب عدم وجود سيولة قوية تؤثر في تحركات المؤشرات، خاصة أن المستثمرين في السوقين، يترقبون إعلان الشركات المساهمة العامة عن النتائج المالية للعام 2019، إضافة إلى التوزيعات المتوقع إقرارها في الجمعيات العمومية خلال العام 2020، والتي غالباً من تمنح الأسهم زخماً قوياً تجاوباً مع النتائج والتوزيعات. وتراجعت السيولة المتداولة في سوقي دبي وأبوظبي إلى نحو 230 مليون درهم، بتداول 100 مليون سهم، نفذت في 2393 صفقة تداول، حيث شهد سوق دبي المالي 111.3 مليون درهم، بتداول 73.5 مليون سهم، فيما شهد سوق أبوظبي 119 مليون درهم، بتداول 26.4 مليون سهم.

سوق دبي

عاد مؤشر سوق دبي المالي نحو الارتفاع مرة أخرى، بنسبة 0.14%، بما يعادل 3.97 نقطة، وسط تباين في أداء المؤشرات القطاعية التي مالت نحو الأخضر، باستثناء مؤشري العقار والتأمين.

وارتفع مؤشر البنوك 0.23%، وسط ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.36% إلى 13.8 درهم، بتداول 7.3 مليون درهم، كما ارتفع «دبي الإسلامي» 0.17% إلى 5.76 درهم، بينما تراجع «جي إف إتش» 0.12% إلى 0.811 درهم، و«أملاك» 1.07%.

وفي المقابل، تراجع مؤشر العقار 0.18%، وسط تراجع «إعمار العقارية» 0.24% إلى 4.21 درهم، ليتصدر السهم تداولات السوق بنحو 42 مليون درهم، كما تراجع «داماك» 0.14% إلى 0.724 درهم، و«ديار للتطوير» 0.27%، و«أرابتك» 0.82%.

وارتفع مؤشر الاستثمار 0.14%، مع صعود «سوق دبي المالي» 0.74% إلى 0.947 درهم، بينما تراجع «شعاع كابيتال» 0.47% إلى 0.85 درهم. وتراجع قطاع التأمين 0.73%، وسط تراجع جماعي للأسهم المتداولة، حيث انخفض «تكافل الإمارات» 3.85%، و«سلامة» 1.21%، و«أمان» 0.23%، «دار التكافل» 1.53%. وتباين إغلاق سهمي الخدمات، مع ارتفاع «تبريد» 2% إلى 2.04 درهم، وتراجع «أمانات القابضة» 0.50% إلى 0.794 درهم.

وفي قطاع السلع، ارتفع سهم «دي إكس بي إنترتينمنتس» 1.58% إلى 0.193 درهم، بتداولات لم تصل إلى نصف مليون درهم.

وارتفع مؤشر النقل 0.70%، وسط ارتفاع «أرامكس» 1.39% إلى 3.65 درهم بتداول 10 ملايين درهم، مع استقرار «العربية للطيران».

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سوق أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.55%، بما يعادل 28.72 نقطة، بضغوط من تراجع قطاع البنوك بشكل رئيسي، إلى جانب العقار. وهبط مؤشر البنوك 1.03%، متأثراً بتراجع «أبوظبي الأول» 1.4% إلى 15.54 درهم، وسط تداولات بلغت قيمتها 16 مليون درهم، وتراجع «أبوظبي الإسلامي» 0.35% إلى 5.73 درهم، بتداول 19.6 مليون درهم، فيما ارتفع «أبوظبي التجاري» 0.12% إلى 8.03 درهم، بتداول 24.6 مليون درهم، كما ارتفع «بنك الاستثمار» 0.27% إلى 0.74 درهم. وتراجع مؤشر الاستثمار والخدمات المالية 0.18%، مع تراجع «إشراق للاستثمار» 0.63% إلى 0.317 درهم، بتداولات بلغت 106 آلاف درهم.

وانخفض مؤشر العقار 0.84%، متأثراً بتراجع «الدار العقارية» 0.89% إلى 2.23 درهم، بتداول 12.34 مليون درهم، و«رأس الخيمة العقارية» 0.21% إلى 0.465 درهم.

وتراجع قطاع الاتصالات 0.24%، مع انخفاض سهم «اتصالات» 0.24% إلى 16.56 درهم، وسط تداولات بقيمة 16.05 مليون درهم.

وارتفع السلع 10.5%، بعد أن قفز سهم «العالمية القابضة» ملامساً الحد الأعلى المسموح به للارتفاع 14.98% ليغلق عند 8.98 درهم، وسط تداولات بقيمة 11.6 مليون درهم.

وارتفع مؤشر الطاقة 0.75%، بدعم من ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.96% إلى 3.15 درهم، بتداول 7.76 مليون درهم، و«دانة غاز» 0.87% إلى 0.928 درهم.

تداولات المستثمرين

وأظهرت بيانات التداول حسب الجنسيات، توجه المستثمرين الأجانب غير العرب نحو التسييل الجزئي للمرة الأولى في السوقين منذ فترة، مسجلين محصلة بيعية بنحو 35 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 72 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 107 ملايين درهم.

وسجل العرب والخليجيون والمواطنون، محصلة شرائية بقيمة 35 مليون درهم، موزعة ما بين 3 ملايين درهم للعرب، و21 مليون درهم للخليجيين، و10 ملايين درهم للخليجيين.

وسجل الاستثمار المؤسسي محصلة بيعية في السوقين بنحو 18 مليون درهم، (15 مليون درهم في أبوظبي و3.3 مليون درهم في دبي)، نتيجة لمشتريات بقيمة 128 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 146 مليون درهم.