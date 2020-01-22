شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المركزى البحرينى: النمو الاقتصادى فى 2020 عند مستويات 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزى، إنه من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد البحرينى خلال 2020 على نفس معدل النمو المحقق فى 2019.

ووفقا لوكالة أنباء البحرين، تشير التوقعات الرسمية إلى أن الناتج المحلى الإجمالى للبحرين سينمو بنسبة 2.3% خلال عام 2019، بدعم من نمو القطاع غير النفطي، الذي من المتوقع أن يحقق نمواً قدره 2.8% العام الجاري و3.2% العام المقبل.

وقال المعراج، في تصريحات لـ "العربية.نت"، الثلاثاء، إن المشاريع الاستراتيجية سيكون لها انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد خلال العام الجاري.

Advertisements

وأكد أن معدلات الإقراض خلال الربع الرابع من العام الماضي حافظ على نفس المستوى خلال الربع الثالث.

وتشير بيانات مصرف البحرين المركزي إلى أن إجمالي القروض الممنوحة من قبل البنوك بنهاية الربع الثالث من العام الماضي بلغت 9.78 مليار دينار، مقارنة بـ 9.887 مليار دينار بنهاية الربع الثاني. ووصل إجمالي القروض بنهاية نوفمبر 9.782 مليار دينار.

وأشار المعراج إلى أن "مستويات الإقراض حالياً مرضية"، مؤكداً أن هناك فرصاً كبيرة لنموها في ظل تراجع أسعار الفائدة.

وتابع: "من الصعب الجزم بمستقبل العملات الرقمية.. ولكن يجب أن نكون مستعدين للتطورات التي تحدث بالخدمات المصرفية المالية التكنولوجية".