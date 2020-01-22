شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يقتل 3 فلسطينيين فى هجوم على الحدود مع غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيش الإسرائيلى، إن قواته قتلت بالرصاص 3 فلسطينيين ألقوا عبوة ناسفة باتجاههم بعد محاولتهم عبور الحدود من غزة، وأضاف الجيش، أن القوات طوقت منطقة قريبة من الطرف الجنوبي لقطاع غزة بعد رصد "ثلاثة من المشتبه بهم" يعبرون الحدود.
وقال الجيش في بيان، أمس، الثلاثاء، "فتشت (القوات) المنطقة بحثا عن المشتبه بهم الذين ألقوا قنبلة يدوية أو عبوة ناسفة على القوات" التي فتحت النار على الفلسطينيين الثلاثة. وأكدت متحدثة باسم الجيش مقتل الثلاثة.
فى سياق مختلف، كان الجيش الإسرائيلى، أعلن بدء تأسيس شبكة مجسات تحت الأرض على امتدد الحدود مع لبنان لرصد بناء أي نفق عبر الحدود. ويبدأ المشروع بعد عام من إعلان الجيش الإسرائيلي تدمير مجموعة أنفاق للتسلل حفرتها جماعة حزب الله اللبنانية.
وقال المتحدث العسكرى اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين "كل أعمال الحفر تتم على الجانب الإسرائيلي من الخط الأزرق".
وأضاف أن الشبكة التي تعتزم إسرائيل تأسيسها "ليست جدارا" بل مجسات لرصد الاهتزازات والصوت مدفونة تحت الأرض.
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