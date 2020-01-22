شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بسويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولت الجزائر، بمقر الأمم المتحدة فى مدينة جنيف، رئاسة أعمال دورة العام 2020م لمؤتمر نزع السلاح برئاسة السفير والممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة رشيد بلباقى وباقى المنظمات الدولية بسويسرا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، ذكر بلباقى فى كلمة ألقاها فى افتتاح الدورة، الأثنين، بموقف الجزائر وجهودها في مجال نزع السلاح، موضحًا أن الجزائر ستعمل جاهدة على إرساء مناخ تسوده الثقة والهدوء الضروريان لضمان السير الحسن لأشغال المؤتمر".

وحثّ بلباقي الوفود كافة على تقبل الاختلافات واستغلال تكامل وجهات النظر لتجاوز الخلافات وتغليب المصلحة الجماعية خدمة للأمن الشامل، داعيًا جميع الأطراف الفاعلة إلى الاستفادة من الأدوات التي يوفرها نظام المؤتمر وفرص الممارسات الجيدة والمبادرات القائمة من أجل تحقيق نتائج إيجابية.

ووفقًا لمبدأ التناوب سيتولى رئاسة دورة 2020م على التوالي كل من الجزائر والأرجنتين وإستراليا والنمسا وبنغلاديش وبيلاروسيا.