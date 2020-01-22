تعرف على وزراء لبنان الجدد.. أصغرهم وزيرة الشباب.. والدبلوماسى ناصيف حتى وزيرا للخارجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس لبنان العماد ميشال عون مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة فى قصر بعبدا مساء اليوم، وتضم الحكومة 20 حقيبة وزارية
وجاء إن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسن دياب، بعد حوالى 90 يوما على استقالة رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريرى ، إثر احتجاجات شعبية على أسلوب الإدارة وتفشى الفساد.
وفيما يلى أسماء الوزراء أبرز الخقائب الوزارية وسيرهم الذاتية..
وزيرة العدل ماري كلود نجم - سماها التيار الوطني الحر
- ماري كلود نجم من مواليد بيروت أبريل 1971.
- بروفسور لدى كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت، رئيس قسم القانون الخاص ومديرة مركز الدراسات الحقوقية للعالم العربي.
- استاذة زائرة لسنوات عدّة في جامعة بانتيون - أساس (باريس 2) وفي جامعة بانتيون - سربون (باريس 1).
- محامية بالاستئناف منتسبة إلى نقابة المحامين في بيروت.
- حائزة على إجازة في الحقوق ودبلوم دراسات عليا في القانون الخاص من كليّة الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت، وعلى شهادة دكتوراه في القانون الدولي الخاص من جامعة بانتيون - أساس (باريس 2).
- لها أبحاث ودراسات عدّة في مواضيع تنازع القوانين والاختصاص الدولي، خاصة في الأنظمة المتعددة القوانين.
- بالاضافة الى عملها المهني، ساهمت ماري كلود نجم في مشاريع ومبادرات للمجتمع المدني.
- كانت من الأعضاء المؤسّسين لحملة "خلص!" عام 2007 بهدف التوصّل إلى حلّ سلمي وملزم للأزمة السياسية في لبنان آنذاك. كما شاركت مؤخراً في الإنتفاضة الشعبية اللاطائفية من أجل تغيير جذري في الممارسة السياسية في لبنان.
على الصعيد الشخصي، نجم متأهلة من الدكتور دانيال القبع، ولهما ابنة، ساره ماري.
وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفية (سماه الحزب الديموقراطي اللبناني)
- هو جراح عظام ومفاصل تخرج من الجامعة الأميركية في بيروت والتحق بمستشفى روبرت جونز وأجنوس هانت لجراحة العظام في المملكة المتحدة .
- انضم إلى قسم الجراحة في الجامعة الأميركية في بيروت عام 1991 كأستاذ مساعد لجراحة العظام وجراحة اليد والجراحة المجهرية ، وعين لاحقًا أستاذًا مشاركًا في عام 1997. في عام 2005 عين أستاذًا في قسم جراحة العظام في جامعة البلمند ومركز كليمنصو الطبي التابع لجونز هوبكنز الدولي.
- عمل البروفىسور المشرفيه رئيسًا لقسم جراحة العظام ( 1993-1999) ومدير وحدة الطوارئ في المركز الطبي للجامعة الأميركية (1992-2000).
- يشغل منصب رئيس الجمعية اللبنانية للجراحة المجهرية الترميمية ورئيسًا للجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
عضو مؤسس في الأكاديمية الأميركية لأطباء الطوارئ وعضو ومسؤول اتصال في جمعية النهوض الدولي بالرعاية الطبية الطارئة.
- هو زميل الكلية الأمريكية للجراحين ، عضو الجمعية البريطانية لجراحة العظام ، وعضو الجمعية البريطانية لجراحة اليد والجمعية البريطانية للجراحة المجهرية .
رمزى مشرفية وزير الشئون الاجتماعية
وزير الخارجية ناصيف حتى( سماه التيار الوطنى الحر)
يحمل دكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة جنوب كاليفورنيا (1980) وقبلها حصل على الإجازة في العلوم السياسية (1975) وعلى الماجستير في العلوم السياسية (1977) من الجامعة الأميركية في بيروت.
إلتحق بجامعة الدول العربية عام 1981 وعمل في مكتب الأمين العام وفي بعثة الجامعة في أوتاوا، كندا. عينّ مستشاراً ديبلوماسياً لأمين عام جامعة الدول العربية (1991-1999) ثم رئيساً لبعثة جامعة الدول العربية في فرنسا ومندوباً مراقباً دائماً للجامعة لدى اليونسكو ولدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية (2000- مطلع 2013)،
ثم مستشاراً لأمين عام الجامعة عام 2013. ثم عيّن رئيساً لبعثة جامعة الدول العربية لدى إيطاليا ولدى الفاتيكان، ومندوباً مراقباً دائماً لدى منظمات الأمم المتحدة في إيطاليا (2014-2015).
ناصيف حتى وزير الخارحية
وزير الطاقة ريمون غجر( سماه التيار الوطنى الحر)
حائز على إجازة في هندسة الكهرباء من جامعة أوتاوا في كندا وماجستير في هندسة الكهرباء من جامعة ساسكاتشوان في كندا. وفي عام 1993، نال شهادة الدكتوراه في مجال التكلفة الحدّية لنظم الطاقة الكهربائية.
تولى غجر منصب نائب الرئيس لشؤون الموارد البشرية والخدمات الجامعية في الجامعة اللبنانية الأميركية من 2005 إلى 2007، ومنصب عميد مشارك لكلية الهندسة من 2013 إلى 2018، وعميد بالوكالة لكلية الهندسة لمدة عام واحد (2019). ويعمل منذ عام 1992 مستشاراً مهنياً وخبيراً فنياً في كندا والولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط في مجالات تقديم الدعم الاستراتيجي للرؤساء التنفيذيين ومجالس الإدارة والمنظمات غير الحكومية، وتنسيق المشاريع وإدارتها.
وقد شغل في شباط 2008 منصب كبير مستشاري وزير الطاقة لشؤون السياسات، وتولّى في هذا الإطار قيادة مجموعة صغيرة من الخبراء، وكانت مهمتها توجيه عمل المستشارين والتنسيق مع الجهات المعنية الأساسية، مثل مؤسسة كهرباء لبنان، ومجلس الإنماء والإعمار، والمجلس الأعلى للخصخصة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي. ووضع الدكتور غجر سياسة الطاقة التي أقرّها مجلس الوزراء في 21 حزيران 2010. واسمه مدرَج أيضاً في قائمة البنك الدولي للخبراء المتخصصين بالدراسات فى مجال الطاقة.
وزير الطاقة ريمون غجر
وزيرة الشباب فارتينيه أوهانيان( سماها حزب الطاشناق)
تعتبر الوزيرة الأصغر سنا ضمن مكونات الخكومة الجديد فتبلغ من العمر 36 عاما وهى من مواليد جبل لبنان وحاصلة على إجازة في العلوم الاجتماعية (إجازة تعليم)-الجامعة اللبنانية
وعملت مديرة مركز زوارتنوتس التربوي والتأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لجمعية العامليين الاجتماعيين للطائفة الارمنية اللبنانية. وعملت أيضا مرشدة اجتماعية ومنسقة إدارية لمركز زوارتنوتس التربوي والتأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لجمعية العامليين الاجتماعيين للطائفة الارمنية اللبنانية. ومرشدة اجتماعية في مطرانية الأرمن الارثوذكس في لبنان.
فارتينيه أوهانيان وزيرة الشباب
وزير الاتصالات طلال حواط( سماه اللقاء التشاورى)
هو من مواليد ١٩٦٩، وحائز على ماجستير في الهندسة الكهربائية وعلوم الإلكترونيات سنة ١٩٩٨ من جامعة سان خوسيه في كاليفورنيا.
- حائز على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية وعلوم الإلكترونيات عام ١٩٩٥ من جامعة سان خوسيه في كاليفورنيا.
- اتمّ دراسته الثانوية في الثانوية الوطنية الارثوذكسية - مدرسة مار الياس في الميناء-طرابلس عام ١٩٨٧
- عمل لدى شركة "Cisco" العالمية لمدة ١٩ سنة منذ العام ١٩٩٩ ولغاية العام ٢٠١٨، حيث قضى منها ٨ اعوام في الولايات المتحدة الامريكية و١١ عاما في لبنان في مختلف مواقع هندسية وإدارية، وهي شركة تعمل في مجال هندسة الاتصالات والمعلومات ولديها فروع في كل انحاء العالم. شارك في هندسة وتصميم وتطوير شبكات الإنترنت الثابتة وشبكات الخليوي في كل المناطق اللبنانية وفي الدول المجاورة، كما ساهم في تصميم وتطوير الشبكات الخاصة للمؤسسات والمصارف الكبرى في لبنان وفي دول المشرق العربي. وهو حائز على عدة جوائز برتبة امتياز بسبب التَمَيّز والتفاضل بين زملائه المهندسين العاملين في الشركة وبسبب الكفاءات والمهارات التقنية العالية لديه خلال الـ ١٩ عاما في الشركة "Cisco" ومنها: جائزة افضل المهندسين من النخبة ”John Chambers Award” لعام ٢٠٠٢ ، وجائزة “”Chairman’s Club لعام ٢٠١٦.
- يشغل مؤخراً منصب نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا وتركيا لدى شركة " ”Sandvineالكندية الذي يعمل بها منذ العام ٢٠١٨، وهي من أفضل الشركات العالمية التي تعمل في مجال تطوير الشبكات الذكية للإنترنت الثابت وشبكات الخليوي، وهي تستخدِم الاتمتة لتمكين المشغّلين من تقديم تجربة عالية الجودة لمشتركيهم، حيث شارك في تفعيل وتطبيق الشبكات الذكية لدى العديد من الشركات في لبنان والدول المجاورة في المنطقة.
وزير الصحة حمد على حسن ( سماه حزب الله)
الدكتور حمد خريج أكاديمية موسكو الطبية.
وهو طبيب مختبر ودكتوراه في العلوم البيولوجية؛ رئيس قسم العلوم المخبرية في الجامعة اللبنانية – كلية الصحة.
وهو أيضا رئيس بلدية بعلبك الاسبق ورئيس اتحاد بلديات بعلبك الحالي.
حمد على حسن وزير الصحة
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