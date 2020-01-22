تعرف على وزراء لبنان الجدد.. أصغرهم وزيرة الشباب.. والدبلوماسى ناصيف حتى وزيرا للخارجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس لبنان العماد ميشال عون مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة فى قصر بعبدا مساء اليوم، وتضم الحكومة 20 حقيبة وزارية

وجاء إن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسن دياب، بعد حوالى 90 يوما على استقالة رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريرى ، إثر احتجاجات شعبية على أسلوب الإدارة وتفشى الفساد.

وزيرة العدل ماري كلود نجم - سماها التيار الوطني الحر - ماري كلود نجم من مواليد بيروت أبريل 1971. - بروفسور لدى كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت، رئيس قسم القانون الخاص ومديرة مركز الدراسات الحقوقية للعالم العربي. - استاذة زائرة لسنوات عدّة في جامعة بانتيون - أساس (باريس 2) وفي جامعة بانتيون - سربون (باريس 1). - محامية بالاستئناف منتسبة إلى نقابة المحامين في بيروت. - حائزة على إجازة في الحقوق ودبلوم دراسات عليا في القانون الخاص من كليّة الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت، وعلى شهادة دكتوراه في القانون الدولي الخاص من جامعة بانتيون - أساس (باريس 2). - لها أبحاث ودراسات عدّة في مواضيع تنازع القوانين والاختصاص الدولي، خاصة في الأنظمة المتعددة القوانين. - بالاضافة الى عملها المهني، ساهمت ماري كلود نجم في مشاريع ومبادرات للمجتمع المدني. - كانت من الأعضاء المؤسّسين لحملة "خلص!" عام 2007 بهدف التوصّل إلى حلّ سلمي وملزم للأزمة السياسية في لبنان آنذاك. كما شاركت مؤخراً في الإنتفاضة الشعبية اللاطائفية من أجل تغيير جذري في الممارسة السياسية في لبنان. على الصعيد الشخصي، نجم متأهلة من الدكتور دانيال القبع، ولهما ابنة، ساره ماري. وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفية (سماه الحزب الديموقراطي اللبناني) - هو جراح عظام ومفاصل تخرج من الجامعة الأميركية في بيروت ‏ والتحق بمستشفى روبرت جونز وأجنوس هانت لجراحة العظام في المملكة المتحدة .

- انضم إلى قسم الجراحة في الجامعة الأميركية في بيروت عام 1991 كأستاذ مساعد لجراحة العظام وجراحة اليد والجراحة المجهرية ، وعين لاحقًا أستاذًا مشاركًا في عام 1997. ‏في عام 2005 عين أستاذًا في قسم جراحة العظام في جامعة البلمند ومركز كليمنصو الطبي التابع لجونز هوبكنز الدولي. - عمل البروفىسور المشرفيه رئيسًا لقسم جراحة العظام ( 1993-1999) ومدير وحدة الطوارئ في المركز الطبي للجامعة الأميركية (1992-2000). - يشغل منصب رئيس الجمعية اللبنانية للجراحة المجهرية الترميمية ورئيسًا للجمعية اللبنانية لجراحة العظام ‏والمفاصل. عضو مؤسس في الأكاديمية الأميركية لأطباء الطوارئ وعضو ومسؤول اتصال في جمعية النهوض الدولي بالرعاية الطبية الطارئة. - هو زميل الكلية الأمريكية للجراحين ، عضو الجمعية البريطانية لجراحة العظام ، وعضو الجمعية البريطانية لجراحة اليد والجمعية البريطانية للجراحة المجهرية .



رمزى مشرفية وزير الشئون الاجتماعية

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وزير الخارجية ناصيف حتى( سماه التيار الوطنى الحر)