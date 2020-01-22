شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وبريطانيا تبحثان مشاركة المملكة المتحدة فى معرض إكسبو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتى أمس ، الثلاثاء ، مع وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب ،علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في العديد من المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصا تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق وإيران.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين ناقشا استعدادات المملكة المتحدة للمشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي حيث أعربا عن تطلعهما لمشاركة مميزة للمملكة المتحدة في هذا المعرض الدولي الذي من المتوقع أن يستقطب نحو 25 مليون زائر طوال مدة انعقاده التي تمتد من شهر أكتوبر 2020 وحتى شهر إبريل 2021.

وأشاد الجانبان خلال اللقاء بالتزايد المستمر في أعداد السياح البريطانيين الذين يزورون الإمارات سنويا والذين تجاوز عددهم 1.4 مليون سائح العام الماضي بالإضافة إلى الحضور البارز للجالية البريطانية المقيمة في الدولة التي يزيد عددها عن 100 ألف شخص يشاركون في مسيرة التنمية بمختلف قطاعات الدولة.

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وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء حرص بلاده على تطوير علاقاتها الثنائية الاستراتيجية مع المملكة المتحدة وتنمية مجالات التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالخير على شعبي البلدين.