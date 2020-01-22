السفير الليبي بأنقرة ينظم حفل وداع في ختام مهامه

أنقرة/ الخليج 365
نظم السفير الليبي في أنقرة، عبد الرزاق مختار أحمد عبد القادر، حفل وداع، الثلاثاء، مع نهاية مهامه كسفير في العاصمة التركية.
وجرى الحفل في مقر السفارة بأنقرة، بمشاركة عدد من المسؤولين والدبلوماسيين، في مقدمتهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو.
وفي كلمة له خلال الفعالية، قال عبد القادر بأن مهامه كسفير لبلاده في أنقرة انتهت، بعد أن بدأ في شغل المنصب منذ يناير/ كانون الثاني عام 2012.
وأشار إلى أن بلاده تتمتع بعلاقات وثيقة مع تركيا في مجالات عديدة أبرزها، الأمن، والاقتصاد، والتعليم، وأن بلاده تتمتع بإرادة قوية لتعزيز هذه العلاقات بشكل أكبر.
وشدد على أن الشعب الليبي والتركي يتمتعان بحب شديد للوطن، وأن الشعب التركي وقف كالجسد الواحد أمام محاولة الانقلاب الفاشلة ليلة الـ15 من تموز 2016.
وأعرب عن بالغ شكره للمسؤولين الأتراك وفي مقدمتهم الرئيس رجب طيب أردوغان، معبرا عن أمله في استمرار صداقة الشعبين الليبي والتركي في المستقبل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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