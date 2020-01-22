صاروخ باليستي يستهدف معسكرا للأمن المركزي وسط اليمن

اليمن/ الخليج 365
قال مصدر عسكري حكومي، إن صاروخا باليستيا استهدف معسكر الأمن المركزي في مدينة مأرب، وسط اليمن، مساء الثلاثاء.
وذكر المصدر للأناضول، مفضّلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "الصاروخ استهدف المعسكر الواقع في المدينة التي تتخذها القوات الحكومية معقلا لها"، دون أن يشير إلى الجهة المسؤولة عن إطلاق الصاروخ.
وحسب المصدر، فإن جنديا قتل وأصيب 3 آخرون في القصف.
ويأتي القصف بعد أيام وجيزة، من قصف مزدوج بصاروخ باليستي وطائرة مسيّرة استهدف معسكر الاستقبال في مأرب، ما أدى إلى مقتل 110 جنود وإصابة أكثر من 70 آخرين.
واتهمت الحكومة ورئاسة الأركان اليمنية، حينها جماعة الحوثيين، بالوقوف خلف إطلاق الصاروخ.
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