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شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة عالمياً.. مطار الملك خالد يطلق خدمة تفاعلية عبر «واتس آب» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الثلاثاء، إطلاق خدمة “واتس آب” تفاعلية للاستعلام عن الرحلات.
وأوضح المطار، في بيان عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه أول مطار في العالم يستخدم هذه الخدمة التفاعلية للرد على استعلامات المسافرين بشكل مبسط وأسرع من خلال “واتس آب”.
وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال إرسال رسالة عبر تطبيق “واتس آب” إلى الرقم “00966920020090”، متضمنة إحدى هذه المعلومات (رقم الرحلة او اسم الوجهة أو اسم الناقل، أو علم الدولة)، ليصلك رد بمعلومات عن الرحلة.
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