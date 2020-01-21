هذا الموضوع الإصدار التجريبي الثاني من Mario Kart Tour متاح للتجربة لجميع المستخدمين ظهر على التقنية بلا حدود.
أطلق مطوري لعبة Mario Kart Tour الإصدار التجريبي الثاني من اللعبة الذي يدعم أكثر من لاعب، والذي يتوفر للتجربة الآن لجميع المستخدمين.
توفر الإصدار التجريبي الأول من لعبة Mario Kart Tour بميزة دعم أكثر من لاعب لمشتركي Gold Pass فقط خلال الفترة الماضية، بينما ينطلق هذا الإصدار للتجربة العامة.
ومن المقرر أن يتيح هذا الإصدار من لعبة Mario Kart Tour للمستخدمين ميزة المنافسة ضد لاعبين أخرين في الوقت الفعلي.
ولقد توقفت شركة Nintendo عن تحديد موعد لإختبار اللعبة، كما أكد مطوري اللعبة على أن التفاصيل الجديدة سيتم الكشف عنها داخل أحداث اللعبة أو عبر الحسابات الرسمية للعبة على وسائل التواصل الإجتماعي.
يذكر أن الشركة تعرضت للإنتقادات عند إطلاق الإصدار التجريبي الأول في Gold Pass الذي يأتي بإشتراك شهري بقيمة 5 دولار تقريباً، إلا أن اللعبة تأتي مع مجموعة من المميزات التي تشمل جرافيك رائع، مع نظام تحكم يعتمد على اللمس بتجربة مميزة.
المصدر
هذا الموضوع الإصدار التجريبي الثاني من Mario Kart Tour متاح للتجربة لجميع المستخدمين ظهر على التقنية بلا حدود.
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