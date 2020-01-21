دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع لعبة Fortnite تدعم الآن معدل تحديث 120 إطار لكل ثانية على أجهزة iPad Pro للعام 2018 ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت شركة Epic في دفع تحديث جديد لإصدار iOS من لعبة Fortnite، تقدم من خلاله ميزة دعم معدل تحديث 120 إطار لكل ثانية لمستخدمي الأجهزة.

يمكن لمستخدمي أجهزة iPad Pro للعام 2018 الآن الإستفادة من تحديث Epic الأخير من لعبة Fortnite، حيث يدعم هذا الإصدار معدل تحديث للإطارات يصل إلى 120 إطار لكل ثانية، وهي من المميزات التي تتوفر في جهاز iPad Pro للعام 2018.

ومن المقرر وفقاً لتقرير MacRumors أن يؤدي إختيار 120 إطار لكل ثانية إلى تحويل إعدادات الجرافيك إلى إختيار متوسط بشكل تلقائي، وهي من الإجراءات المتبعة غالباً في الألعاب التنافسية على شبكة الإنترنت، حيث يتجه اللاعبين المحترفين إلى إختيار إعدادات متوسطة في الجرافيك مع معدل التحديث الأعلى للإطارات.

ويقدم معدل تحديث 120 إطار لكل ثانية فرصة لمستخدمي أجهزة iPad Pro للعام 2018 للتنافس مع مستخدمي اللعبة على أجهزة الحاسب، بشكل خاص إذا كان جهاز الآيباد برو هو الجهاز الوحيد المتاح للمستخدم للتنافس في اللعبة.

Advertisements

أيضاً من المتوقع أن ينافس إصدار iPad Pro الآن الإصدارات الخاصة بمنصات الألعاب الأخرى بكفاءة أكبر، حيث يدعم إصدار لعبة Fortnite على منصة Switch معدل 30 إطار لكل ثانية، بينما يصل معدل تحديث الإطارات على منصة PlayStation 4 وXbox One إلى 60 إطار لكل ثانية فقط.

يذكر أن تحديث لعبة Fortnite على منصة iOS يضيف أيضاً دعم لأزرار thumbstick في نظام تشغيل iOS 13 أو الإصدارات الأعلى.

المصدر

هذا الموضوع لعبة Fortnite تدعم الآن معدل تحديث 120 إطار لكل ثانية على أجهزة iPad Pro للعام 2018 ظهر على التقنية بلا حدود.