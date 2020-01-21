شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اللبنانية الجديدة تعقد أولى جلساتها صباح غد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تعقد الحكومة اللبنانية الجديدة أولى اجتماعاتها في تمام الساعة الـ 11 من صباح غد الأربعاء في قصر بعبدا الجمهوري.
ويترأس الرئيس اللبناني ميشال عون جلسة الغد، باعتبار أن الجلسات التي تعقد في القصر الرئاسي يترأسها رئيس الجمهورية، في حين يترأس رئيس الوزراء جلسات الحكومة التي تعقد في السراي الحكومي.
وتضم الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء، والتي جرى الإعلان الليلة عن تشكيلها رسميا، 19 وزيرا من بينهم سيدة تشغل للمرة الأولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع وهي زينة عكر.
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