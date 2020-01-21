شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الوزير والدبلوماسى التونسى الأسبق الهادى البكوش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
توفي الوزير والدبلوماسي التونسي الأسبق الهادي البكوش، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 90 عاما.
وللفقيد مسيرة حافلة وهو من الرعيل الأول لجيل الاستقلال في تونس، ومن مواليد مدينة حمام سوسة، وشغل منصب الوزير الأول بين 7 نوفمبر 1987 و27 سبتمبر 1989.
عين الراحل سفيرا لدى الفاتيكان بين 1981 و1982 قبل أن يصبح سفيرا لدى الجزائر، ثم عين في 16 مارس 1984 مديرا للحزب الاشتراكي الدستوري، وعين سنة 1987 وزيرا للشؤون الاجتماعية.
وبعد 7 نوفمبر 1987، عُين وزيرا أول، ثم أعفي من منصبه في 27 سبتمبر 1989 ليخلفه حامد القروي.
وفي سنة 2005 عُين عضوا بمجلس المستشارين، وشغل منصب رئيس الاتحاد العربي للكشافة.
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