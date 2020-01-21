اخبار الخليج

وفاة الوزير والدبلوماسى التونسى الأسبق الهادى البكوش

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الوزير والدبلوماسى التونسى الأسبق الهادى البكوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 توفي الوزير والدبلوماسي التونسي الأسبق الهادي البكوش، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 90 عاما.

وللفقيد مسيرة حافلة وهو من الرعيل الأول لجيل الاستقلال في تونس، ومن مواليد مدينة حمام سوسة، وشغل منصب الوزير الأول بين 7 نوفمبر 1987 و27 سبتمبر 1989.

Advertisements

عين الراحل سفيرا لدى الفاتيكان بين 1981 و1982 قبل أن يصبح سفيرا لدى الجزائر، ثم عين في 16 مارس 1984 مديرا للحزب الاشتراكي الدستوري، وعين سنة 1987 وزيرا للشؤون الاجتماعية.

وبعد 7 نوفمبر 1987، عُين وزيرا أول، ثم أعفي من منصبه في 27 سبتمبر 1989 ليخلفه حامد القروي.

وفي سنة 2005 عُين عضوا بمجلس المستشارين، وشغل منصب رئيس الاتحاد العربي للكشافة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الوزير والدبلوماسى التونسى الأسبق الهادى البكوش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا