شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة تصريف الاعمال: العراق فى حالة إقليمية ودولية صعبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء إن العراق في حالة إقليمية ودولية "صعبة".
وأضاف عبد المهدي - في كلمة خلال جلسة مجلس وزراء تصريف الأعمال، وفقا لما أوردته قناة "السومرية" العراقية - أن القوات الأمنية لا تريد أن تدخل في سياقات، يستخدم فيها العنف، مضيفاً: "لا نحمل أي نبرة متحيزة ضد المتظاهرين"، لافتاً إلى أن إغلاق الطرق والمدارس لا يعد احتجاجاً سلمياً ويجب أن يتوقف.
وشدد على أن إطلاق صواريخ كاتيوشا على السفارة الأمريكية أمر يسيء للعراق، مطالباً مجلس النواب والقوى السياسية بتقديم مرشحين جدد لرئاسة الحكومة.
وكان المهدي قد أكد في وقت سابق اليوم على أهمية احترام الدول لسيادة العراق وأمنه واستقراره، وسعي العراق إقامة علاقات صداقة وتعاون مع جميع الدول المجاورة والصديقة على أساس الاحترام المتبادل.
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