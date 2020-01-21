شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا ترحل 46 مهاجرا غير شرعى من جنسيات إفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت موريتانيا ترحيل 46 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية.

وذكرت الإذاعة الموريتانية، مساء اليوم الثلاثاء، أن السلطات قامت بترحيل 46 مهاجرا غير شرعي من جنسيات السنغال ومالي وساحل العاج كانوا قد دخلوا جزر الكناري بصفة غير شرعية.

وقد أشرف على عملية الترحيل رئيس الآلية الموريتانية للوقاية من التعذيب الدكتور محمد الأمين ولد حلس بحضور وفد من الآلية الإسبانية للوقاية من التعذيب وذلك بعد أن سلمتهم السلطات الأمنية الموريتانية في ظروف جيدة و وفق إجراءات الترحيل الدولية والقانونية المتبعة في هذا المجال.

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كما عقد رئيس الآلية اجتماعا مع وفد الآلية الإسبانية للوقاية من التعذيب تم خلاله بحث علاقات التعاون بين الآليتين الموريتانية والإسبانية والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.

وكانت إسبانيا قد أقامت في الأعوام الماضية ضمن اتفاقية مع موريتانيا مراكز لإيواء المهاجرين في مدينة "نواذيبو" شمال موريتانيا وهي القريبة جغرافيا من الجزر الإسبانية.