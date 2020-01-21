شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفال بمرور 40 عاما على تأسيس مكاتب الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة فى فيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

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يقيم وفد الاتحاد الأوروبي إلى المنظمات الدولية في فيينا ومكتب الأمم المتحدة لشئون الفضاء الخارجي " أنوسا " احتفالية يوم 4 فبراير المقبل بمناسبة الاحتفال بمرور 40 عامًا على تأسيس مكاتب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في فيينا.

وقال بيان للأمم المتحدة في فيينا اليوم الثلاثاء أن الاحتفال سيتضمن حلقة نقاشية حول التعددية في العمل والتعاون الناجح في قطاع الفضاء وخطط التنمية المستقبلية، مضيفا أن المتحدثين في الحفل هم ستيفان كليمنت رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى المنظمات الدولية في فيينا، و سيمونيتا دي بيبو مديرة مكتب الأمم المتحدة للفضاء الخارجي، وكارين كلايس المبعوث الخاص الأممي لشئون الفضاء.