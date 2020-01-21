الجيش الإسرائيلي يصيب 3 فلسطينيين بالقرب من حدود غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إصابة ثلاثة فلسطينيين ألقوا "عبوة ناسفة أو قنبلة يدوية" تجاه الجيش على حدود قطاع غزة.

وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش في بيان: "رصدت قوات جيش الدفاع ثلاثة مشتبه فيهم اجتازوا السياج الأمني في جنوب قطاع غزة ودخلوا إلى منطقة واعرة في منطقة الحدود".

وأضاف:" هرعت القوات إلى المكان وقامت بتطويق المنطقة وبأعمال تمشيط بحثًا عن المشتبه فيهم الذين القوا عبوة ناسفة أو قنبلة يدوية باتجاه القوات".

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وأوضح أن الجنود "أطلقوا النار باتجاه المشتبه فيهم ورصدوا إصابتهم، و لم تشهد البلدات المدنية في المنطقة أي خطر".

ولم يصدر أي تعليق من الجانب الفلسطيني حول ما ذكره المتحدث باسم الجيش .

وتحظر القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين في القطاع دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم المنطقة العازلة، وتطلق النار أو تعتقل كل من يتواجد فيها.

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