الجبير: الحوثيون أطلقوا 300 صاروخ و100 طائرة مسيرة تجاه السعودية

بروكسل/ الخليج 365

- حسب وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أمام لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي.

- لم يتسن على الفور الحصول على رد من جانب الحوثيين.

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن جماعة الحوثيين أطلقت 300 صاروخ و100 طائرة مسيرة تجاه الأراضي السعودية، دون الإشارة للخسائر الناجمة عن ذلك.

جاء ذلك في كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، على هامش زيارة رسمية يجريها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، وفق وسائل إعلام سعودية، من بينها قناة العربية.



وقال الجبير، إن "المملكة لم تبدأ الحرب في اليمن، بل الحوثي من قام بذلك". متهما الجماعة بـ"ارتكاب جرائم بحق الشعب اليمني".

ولم يتسن على الفور الحصول على رد من جانب الحوثيين.

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ويشهد اليمن حربًا للعام السادس على التوالي بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وبين مسلحي جماعة "الحوثي"، من جهة أخرى، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.

وفي سياق آخر، وصف الجبير، إيران بأنها "الدولة الأكبر الراعية للإرهاب بالعالم". قائلا إن بلاده "تعمل على مكافحة الإرهاب من أجل القضاء عليه، وتلاحق منذ زمن كل من ينشر التطرف".

واعتبر أن المواطنين الشيعة في العراق ولبنان وإيران يتظاهرون ضد سياسات طهران.



وتشهد منطقة الشرق الأوسط، منذ أشهر، توترات بين إيران من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية ودول إقليمية حليفها لها، في مقدمتها السعودية، من جهة أخرى، على خلفية ملفات عديدة.



من هذه الملفات حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأمن منشآت الطاقة في الخليج، والبرنامج النووي الإيراني، فضلًا عن اغتيال قائد "فليق القدس" الإيراني، قاسم سليمان، في غارة جوية أمريكية بالعراق، في 3 يناير/كانون الثاني الجاري.

ومرارا، تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.