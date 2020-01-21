نواكشوط.. انطلاق مؤتمر لعلماء إفريقيا "ضد التطرف والاقتتال"

نواكشوط/ محمد البكاي/ الخليج 365

بدأ في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الثلاثاء، مؤتمر للعلماء الأفارقة يركز على ضرورة انتهاج التسامح والاعتدال ونبذ التطرف والاقتتال.

يستمر المؤتمر 3 أيام، تحت عنوان "دور الإسلام في إفريقيا: التسامح والاعتدال ضد التطرف والاقتتال"، وينظمه "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة"، مقره الإمارات، بالتعاون مع الحكومة الموريتانية.

وتشارك في المؤتمر وفود من دول إفريقية عديدة، وحضر افتتاحه الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، بحسب مراسل الخليج 365.

وأعرب الغزواني، في كلمة له خلال الافتتاح، عن ثقته في أن "مخرجات المؤتمر سيكون لها أثر إيجابي في ترسيخ ونشر ثقافة التسامح والاعتدال، وفي مواجهة الغلو والتطرف".

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وأضاف أن المسؤولية الملقاة على عواتق العلماء في ترسيخ ثقافة التسامح والاعتدال "جسيمة وبالغة الأهمية".

وتابع أن موريتانيا "اعتمدت في مواجهة الجماعات المسلحة استراتيجية ذات أبعاد عسكرية وتنموية وفكرية.. وهذه الاستراتيجية أصبحت عند البعض مثالًا يحتذى به".

فيما قال رئيس "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة"، الشيخ عبد الله ولد بيه، في كلمة له: "إننا بحاجة لشراكة بين العلماء والحكومات والشباب، للوقوف ضد التحديات التي تواجه القارة الإفريقية بسبب التطرف".

وتعاني دول إفريقية عديدة من صراعات داخلية مسلحة ألحقت بها خسائر بشرية وأضرارًا مادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.