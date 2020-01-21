مركز حقوقي: المشاركة بمنتدى "الهولوكوست" تشجيع لانتهاكات إسرائيل

محمد ماجد/ الخليج 365

اعتبر مركز حقوقي فلسطيني، الثلاثاء، مشاركة زعماء دول في "منتدى الهولوكوست العالمي" الخامس، المقرر عقده بالقدس الغربية، "تشجيعا لإسرائيل على الاستمرار في انتهاكاتها بحق الفلسطينيين".

جاء ذلك في بيان لمركز حماية لحقوق الإنسان (غير حكومي)، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

ويعقد المنتدى الخامس للهولوكست، الخميس، بحضور متوقع لأكثر من 40 زعيما حول العالم، تحت عنوان "تذكر المحرقة، محاربة معاداة السامية"، وينظمه المنتدى العالمي للهولوكست، بالتعاون مع متحف "ياد فاشيم" الذي يخلد ذكري الهولوكست.

وقال البيان إن "المشاركة من شأنها أن تشجع الاحتلال على الاستمرار في انتهاكاته وجرائمه بحق الفلسطينيين، في الوقت الذي تتسارع فيه عمليات مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات والتهجير والاستيلاء على الممتلكات خصوصا في مدينة القدس الشرقية".

وأضاف: "هذا الاجتماع بمثابة خرق فاضح للقانون الدولي، ويشكل انحرافا واضحا في مواقف هذه الدول في الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني".

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وأعرب المركز الحقوقي "عن استغرابه من قيام زعماء دولة تدعي حرصها على الأمن والسلم العالمي، على إحياء ما يسمى بالمحرقة، في الوقت الذي يكتوي فيه الفلسطينيون بنيران محرقة الاحتلال المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين".

وأكد أن المجتمع الدولي "ينبغي أن يتحمل مسؤولياته بوضع حد للمحرقة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وجميع الدول المشاركة بهذا الحفل مطالبة بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات بدلاً من الذهاب لمدينة القدس المحتلة".

وأشار المركز إلى أنه "خاطب زعماء الدول المشاركة في المؤتمر، وطالبهم بإعادة النظر في قرار الزيارة والمشاركة، بسبب تجاهل دولة الاحتلال لأحكام القانون الدولي الإنساني، وارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني".

والثلاثاء، يبدأ أكثر من 42 زعيما ومسؤولا دوليا بالوصول إلى إسرائيل، بمن فيهم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، والرؤساء الفرنسي إيمانويل ماكرون، والروسي فلاديمير بوتين، والألماني فرانك شتانماير، وأمير ويلز، وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز.

وسيتحدث بالمنتدى الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إضافة إلى نائب الرئيس الأمريكي والرؤساء الفرنسي والألماني والروسي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.