الهلال الأحمر التركي يقدم مساعدات لـ30 مليون شخص في 2019

إسطنبول/ الخليج 365

أمدت منظمة الهلال الأحمر التركي يد العون خلال عام 2019 لأكثر من 30.2 مليون شخص في 72 دولة حول العالم بما فيها تركيا.

وتنشط المنظمة في مجال الإغاثة لمتضرري الكوارث، واللاجئين، وإنشاء مساكن، والمساعدات الطبية، والخدمات الاجتماعية والطبية الإسعافية والتعليم، والشباب، فضلا عن جمع التبرعات بالدم.

ووفقا لمعلومات جمعها مراسل الخليج 365 من الهلال الأحمر، فإن المنظمة قدمت العام الماضي مساعدات لـ22.3 مليون شخص داخل البلاد، و 7.9 ملايين أجنبيا في 71 دولة حول العالم.

ومقارنة مع العام 2018، سجل عدد الدول التي تلقت مساعدات من الهلال الأحمر التركي زيادة بمعدل 18 دولة، وزيادة في عدد الأشخاص بمعدل 900 ألف شخص.

وقدم الهلال الأحمر مساعدات في العام 2018، مساعدات لـ 21 مليون و264 ألف شخص داخل البلاد، ونحو 7 ملايين شخصا في 53 بلدا، فيما تطمح المنظمة لمد يد العون لحوالي 25 مليون شخص، العام الحالي.

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ومن المنتظر أن تصل مساعدات المنظمة إلى 8 ملايين و500 ألف شخص في 81 دولة، بنهاية العام الجاري.

وبخصوص عدد المتبرعين، فقد بلغ عددهم مليون و597 ألف شخص عام 2018، في حين ارتفع إلى مليونين و471 ألف متبرع العام الماضي.

ويتوقع أن يصل عدد المتبرعين خلال العام الجاري إلى مليونين و749 ألف شخص.

ووصل مجموع تبرعات فاعلي الخير في 2018 إلى 717 مليون و998 ألف ليرة تركية، بعد أن كان 828 مليون و669 ألف ليرة العام الماضي .

ومن المتوقع أن يصل مجموع تبرعات فاعلي الخير، إلى مليار و200 مليون في العام الحالي، مع الزيادة المرتقبة في أعداد المتبرعين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.