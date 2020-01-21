إعلان تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة خلال ساعات

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365
أفاد مصدر لبناني رفيع المستوى، مساء الثلاثاء، بقرب الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، فيما قال آخر إن حكومة حسان دياب سيتم الإعلان عنها خلال ساعات.
وقال مصدر مقرب من الرئيس اللبناني، ميشال عون، للأناضول، إن دياب سيلتقي الرئيس عون، في القصر الرئاسي الثلاثاء، لإطلاعه على أبرز المستجدات في ملف تشكيل الحكومة.
وأضاف المصدر، طلب عدم نشر اسمه، أنه سيتم الإعلان قريبًا عن الحكومة، وهي من 20 وزيرًا.
فيما قال مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب، نبيه بري، للأناضول، إن "الحكومة ستُعلن مساء اليوم (الثلاثاء)".
وتابع المصدر، فضل عدم ذكر اسمه، أنه "تمت معالجة الأزمات كافة، ووضع اللمسات الأخيرة عليها (تشكيلة الحكومة)".
وستخلف هذه الحكومة حكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.
ويطالب المحتجون بحكومة من اختصاصيين مستقلة عن الأحزاب وقادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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