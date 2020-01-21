حقوق الإنسان العراقية: مقتل 10 متظاهرين خلال 24 ساعة

بغداد / أمير السعدي / الخليج 365

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، الثلاثاء، مقتل 10 متظاهرين خلال أعمال عنف شهدتها الاحتجاجات ضد الحكومة والطبقة السياسية الحاكمة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت المفوضية (رسمية مرتبطة بالبرلمان) في بيان اطلعت عليها الخليج 365 إن 135 متظاهراً أصيبوا بجروح خلال أعمال العنف فضلا عن 24 عنصر أمن.

وأضافت المفوضية أن قوات الأمن اعتقلت 88 متظاهرا خلال الفترة ذاتها.

وأوضحت المفوضية أن 4 من القتلى سقطوا في بغداد، و3 في البصرة، ومتظاهرين اثنين في كربلاء، ومتظاهرا واحدا في ديالى.

Advertisements

وأشارت إلى أنها "وثقت قيام أعداد من المتظاهرين بغلق الطرق الرئيسة التي تربط بين المحافظات وحرق الاطارات، واستمرار غلق الدوائر الرسمية والمؤسسات التربوية".

ومنذ الاثنين، صعد الحراك الشعبي من احتجاجاتهم بإغلاق العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسية في العاصمة بغداد ومدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد.

واتجه المتظاهرون نحو التصعيد مع انتهاء مهلة ممنوحة للسلطات للاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها تكليف شخص مستقل نزيه لتشكيل الحكومة المقبلة، فضلا عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 510 قتيل فضلاً عن آلاف الجرحى، معظمهم من المحتجين، وفق إحصاء للأناضول، استنادًا إلى مصادر حقوقية وطبية وأمنية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.