تشاووش أوغلو يلتقي بارزاني في دافوس

دافوس/ الخليج 365

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، رئيس إقليم شمال العراق، نيجرفان بارزاني، في بلدة "دافوس" السويسرية، على هامش النسخة الـ50 من المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأكد تشاووش أوغلو "تضامن أنقرة مع العراق، عقب الأزمة الأمريكية الإيرانية، وأنها تبذل أقصى جهد لحل الخلاف وتجاوز التوتر".

وشدد تشاووش أوغلو على "أهمية الحفاظ على وحدة أراضي العراق". لافتا إلى "ضرورة سعي كافة مكونات الشعب العراقي، للعمل من أجل الحفاظ على وحدة بلادهم".

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وأشار إلى أن العراق يواجه خطر الانقسام بناء على أسس مذهبية وإثنية. مضيفا بأن "تركيا ستواصل تعزيز علاقاتها مع أقليم شمال العراق".

وأفاد بأن "تركيا ستبذل أقصى طاقتها لحل الخلافات وإحلال الاستقرار في العراق".

وانطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" السويسرية، الثلاثاء، بمشاركة أكثر من 3 آلاف شخصية تحت عنوان "من أجل عالم متماسك ومستدام".

و"منتدى دافوس" مؤسسة دولية غير حكومية ولا ربحية، اشتهرت بالملتقى السنوي الذي تنظمه في يناير/ كانون الثاني من كل عام ببلدة دافوس في سويسرا، ويجمع نخبة من رجال وسيدات الأعمال والسياسيين والأكاديميين للتباحث بشأن التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم وسبل حلها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.