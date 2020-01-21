طهران.. لقاء بين وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان

طهران/ الخليج 365

التقى وزيرا خارجية إيران وسلطنة عمان، الثلاثاء، بالعاصمة طهران، للتأكيد على العلاقات الأخوية والوثيقة والاستراتيجية بين البلدين، في ضوء آخر التطورات الإقليمية بالمنطقة.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قام وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي بإجراء زيارة قصيرة إلى إيران، في إطار التنسيق السياسي المستمر بين البلدين.

ومساء الاثنين، أعلن عباس الموسوي الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عن زيارة هامة من قبل مسؤول إقليمي للقاء وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

والأسبوع الماضي، أجرى محمد جواد ظريف زيارة إلى السلطان العماني الجديد هيثم بن طارق وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وذلك لتقديم التهاني إلى سلطان البلاد الجديد.

وقبل أسبوعين، أجرى بن علوي زيارة إلى إيران شارك خلالها في منتدى حوار طهران. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.