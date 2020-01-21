هنية يصل كوالالمبور في إطار جولته الخارجية

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الثلاثاء، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، في إطار جولة خارجية يجريها منذ أكثر من شهر، شملت دولا عربية وإسلامية.

وقالت حركة "حماس"، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، إن "هنية وصل إلى كوالالمبور على رأس وفد من قيادة الحركة، في زيارة للقاء مسؤولين ماليزيين على رأسهم رئيس الوزراء مهاتير محمد".

وأضافت: "تأتي الزيارة في إطار الجهود السياسية التي تقوم بها قيادة الحركة لتحشيد كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، ولمواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه القضية الفلسطينية".

وفي 7 ديسمبر/ كانون أول الماضي، غادر هنية قطاع غزة في جولة خارجية بدأها بزيارة مصر.

Advertisements

وخلال جولته التقى هنية، في 14 ديسمبر/ كانون الأول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثناء زيارة إلى تركيا، كما التقى أمير قطر تميم بن حمد في الديوان الأميري بالدوحة، في 16 من الشهر ذاته.

وزار هنية إيران، للتعزية باغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني في 4 من يناير/ كانون الثاني، كما زار سلطنة عمان في 12 من الشهر نفسه للتعزية بوفاة بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، وعاد بعد ذلك إلى الدوحة قبل أن يغادرها، اليوم، إلى ماليزيا.

ولم تعلن حركة "حماس" عن مدة جولة هنية الخارجية، والدول التي سيزورها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.