"السيادي" السوداني يعتمد 3 وزراء دولة جدد بحكومة حمدوك

الخرطوم/ الخليج 365
أعلن المجلس السيادي بالسودان، الثلاثاء، اعتماد 3 وزراء دولة لوزارات الخارجية، والعمل، والبنية التحتية.
وقال المتحدث باسم المجلس محمد الفكي سليمان، في تصريحات إعلامية، إن الأسماء الثلاثة التي جرى ترشيحها واعتمادها هي: عمر قمر الدين وزيرا للخارجية، وحازم إيهاب وزيرا للبنى التحتية، واستيفن أمين وزيرا للعمل.
ومؤخرا، طالبت قوى سياسية ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإجراء تعديل وزاري محدود، لما اعتبروه "ضعفا" في أداء بعض الوزراء، لكن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رأى ضرورة تعيين وزراء دولة جدد لتعزيز العمل في الوزارات.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن حمدوك تشكيلة أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير، ضمت 18 عضوا، قبل تعيين 3 وزراء مؤخرا، ليرتفع العدد إلى 21، وباعتماد وزراء الدولة الجدد، يرتفع العدد إلى 24.
وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
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