الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن أمين عام مجلس الوزراء اللبناني محمود مكية، عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب. وأفادت مصادر بأن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، قد وصل إلى قصر بعبدا للقاء رئيس البلاد ميشال عون، لينضم إليهما لاحقا رئيس البرلمان نبيه بري. وسبق أن أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حسن خليل أن الحكومة الجديدة ستشكل في غضون “ساعات”.

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