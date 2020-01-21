وفاة طالبة وإصابة آخريات بإطلاق نار على حافلتهم بالدمام

صحيفة الخليج الالكترونية توفيت طالبة , فيما أصيبت عدد من الطالبات وسائق الحافلة , بعد قيام أحد الشبان بإطلاق النار على الحافلة. وتفصيلاً , فقد اعترض شاب إحدى الحافلات الخاصة بنقل الطالبات بإحدى أحياء غرب مدينة الدمام وقام بإطلاق النار من سلاح كان بحوزته على سائق الباص والطالبات ، مما نتح عنه إصابة الطالبات وسائق الحافلة وتم نقلهم الى المستشفى , حيث توفيت إحدى الطالبات متأثرة بإصابتها , فيما باشرت الجهات الأمنية الحادثة والتي ألقت القبض على الجاني .

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