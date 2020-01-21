وظائف شاغرة بمشروع القدية

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن مشروع القدية (تعود ملكية مشروع القدية إلى صندوق الاستثمارات العامة ويعد أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في المملكة) عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية شاغرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف:

1- مُشرف أمني (Security Supervisor).

2- مدير تنفيذي مكتب إدارة البرامج (Program Management Office Executive Director).

3- مدير شؤون المقاول (Contractor Affairs Manager).

4- مدير شؤون التنظيم والاستحقاق (Regulatory and Entitlement Affairs Director).

5- مدير تطوير التصميم (Development Design Manager).

6- ناشر مكتبي (Desktop Publisher).

7- مساعد مدير (Admin Assistant).

8- مدير مراقبة الوثائق (Document Control Manager).

9- مُراقب المستندات (Document Controller).

10- مهندس مدني (Civil Engineer).

11- مراجع داخلي مساعد (Associate Internal Auditor).

12- مدير مراقبة المشروع (Project Control Manager).

13- مدير إدارة المواهب (Talent Management Manager).

14- مدير خدمات الموارد البشرية (HR Services Manager).

15- مدير المشتريات (Procurement Director).

16- مدير تطوير الأعمال والمنتجات (Business & Product Development Director).

17- مدير البرنامج (Program Manager).

18- مُدقق داخلي أول (Senior Internal Auditor).

19- أخصائي علاقات الموظفين (Employee Relations Specialist).

20- مدير مراقبة المشروع – وسط المدينة (Project Control Manager – City Center).

21- أخصائي إدارة المواهب (Talent Management Specialist).

22- أخصائي تخطيط تقنية المعلومات (IT Planning Specialist). موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2020/01/21م. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: هنا

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