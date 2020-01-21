شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية يبدأ تكليف الوزراء الجدد.. وناصيف حتى للخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر إعلام لبنانية ، اليوم الثلاثاء ، إن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسن ديان، سيعلن الليلة، بعد حوالى 90 يوما على استقالة رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريرى ، إثر احتجاجات شعبية على أسلوب الإدارة وتفشى الفساد.وفي وقت سابق اليوم ، كتب علي حسن خليل ، وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال على تويتر "ساعات ونكون أمام حكومة جديدة".

وقال مصدران سياسيان لبنانيان بارزان لـ"رويترز" ، اليوم الثلاثاء ، إن الحكومة الجديدة ستضم 20 حقيبة . على أن يتولى الخبير الاقتصادي غازي وزني وزارة المالية. والدبلوماسى ناصيف حتّي ، مندوب لبنان السابق بجامعة الدول العربية سيتولى وزارة الخارجية في الحكومة اللبنانية الجديدة.

ووفقا لنفس المصادر، فإن كل القضايا التي كانت تعرقل التوصل لاتفاق بشأن الحكومة تم حلها.

فى غضون ذلك ، أعلن مجلس نقابة البنوك في لبنان – فى بيان- مساء اليوم ، الثلاثاء، عن سعر شراء الدولار الأمريكي بألفي ليرة لبنانية كحد أقصى، بالتوافق مع حاكم مصرف لبنان المركزي.

وأضاف المجلس في البيان ، أن القرار سيسري اعتبارا من غدا الأربعاء.

وتشهد لبنان فراغا حكوميا منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء ، في أكتوبر الماضى ، تحت ضغط احتجاجات على الفساد وسوء الإدارة ، تسببت في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

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وأصبح الأمر أكثر إلحاحا بعد أن تحولت احتجاجات كانت سلمية إلى حد كبير إلى العنف في مطلع الأسبوع ، عندما أصيب المئات في اشتباكات مع قوات الأمن. وتضرر المواطنون العاديون بشدة بفعل القيود التي فرضتها البنوك على سحب الأموال وتراجع الليرة اللبنانية وتسريح العمالة والتضخم.

وفشلت جماعة حزب الله وحلفاؤها السياسيون في الاتفاق على تشكيل حكومة منذ تكليف الوزير السابق في الحكومة حسان دياب برئاسة الوزراء قبل أكثر من شهر.