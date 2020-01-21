الجبير يبحث فى بروكسل التعاون بين السعودية والاتحاد الأوروبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
بحث وزير الدولة للشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي، عادل الجبير، خلال زيارته للاتحاد الأوروبي بمدينة بروكسل، اليوم الثلاثاء، مع عضو البرلمان الأوروبي من مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس لجنة التوظيف والشؤون الاجتماعية، توماس زيشوفسكي، مجالات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الجانبين استعراضا خلال اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وعضو مجلس الوزراء، خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبى، بوزيرة خارجية مملكة إسبانيا أرانشا غونزاليز لايا، ووفقا لبيان بالوكالة الأنباء السعودية "واس" جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية.
وحضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبى السفير سعد بن محمد العريفى.
وكانت المملكة العربية السعودية، أعربت أمس، عن إدانتها للاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته مليشيا الحوثي على مسجد في محافظة مأرب اليمنية وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، وأكدت وزارة الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن هذا "الهجوم الإرهابي الذي لم يراع إلًا ولا ذمة في استهداف دور العبادة واستباحة دماء اليمنيين، يعكس استهانة تلك المليشيا الإرهابية بالمقدسات واسترخاصها للدم اليمني".
وجددت الوزارة التأكيد على وقوف السعودية إلى جانب اليمن إنسانًا وأرضًا، مشيرة إلى أن هذه الأعمال الإرهابية البشعة تعد تقويضًا متعمدًا لمسار الحل السياسي.
وأفادت مصادر طبية يمنية، بارتفاع حصيلة القصف الحوثى على جامع داخل معسكر الاستقبال في محافظة مأرب شمالي البلاد إلى 111 قتيلا، وأوضحت المصادر - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين، أن حالات الإصابة الخطرة زادت من حصيلة القتلى ولا يزال الرقم مرشحا للزيادة"، مشيرة إلى أن 68 جريحا حالتهم خطرة يتوزعون على مستشفيات المدينة.
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