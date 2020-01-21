شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث فى بروكسل التعاون بين السعودية والاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بحث وزير الدولة للشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي، عادل الجبير، خلال زيارته للاتحاد الأوروبي بمدينة بروكسل، اليوم الثلاثاء، مع عضو البرلمان الأوروبي من مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس لجنة التوظيف والشؤون الاجتماعية، توماس زيشوفسكي، مجالات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

‏‎وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الجانبين استعراضا خلال اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.