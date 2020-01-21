هاشتاج "اطردوا الاتراك من ليبيا " يتصدر الأتراك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

الخليج 365

تصدر هاشتاج #اطردوا_الاتراك_من_ليبيا الترند على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" من الميحط إلى الخليج.



وتفاعل المستخدمون العرب على مختلف جنسياتهم مع هاشتاج اطردوا الاتراك من ليبيا، بتدوينات جاءت جميعها معبرة عن التنديد بجرائم نظام الرئيس التركى رجب طيب أروغان، وأجداده على مر العصور والتاريخ فى حق الدول العربية منذ الخلافة العثمانية.

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وتشهد المنطقة العربية حالة رفض عارمة للتدخل التركى فى ليبيا مؤخرا، خلف ستار اتفاقات مخالفة للقانون الدولى وقعها أردوغان، مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.

وندد قادة العالم الذين شاركوا فى مؤتمر برلين الأحد الماضى، بنقل مرتزقة من سوريا إلى العاصمة الليبية "طرابلس" عن طريق الاستخبارات التركية بهدف دعم ميلشيات حكومة الوفاق الوطنى.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان، أعلن في وقت سابق أن طائرة خاصة حملت إرهابيين من غازى عنتاب بتركيا إلى إسطنبول في تجاه ليبيا، وأن تلك الطائرات تتوجه على شكل رحلات داخلية وهمية كي لا يتم تقديم أدلة عن الواصلين، وأن عدد الإرهابيين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا، قد ارتفع إلى أكثر من 3 آلاف و 600 مسلح.

فى ذات السياق، أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، أن لديه ورقة تمكنه من محاسبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حال إرساله مرتزقة إلى ليبيا، وشدد سلامة ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم " ـ على أن أردوغان تعهد في البند الخامس من البيان الختامي لمؤتمر برلين بعدم التدخل في ليبيا، موضحا أنه بذلك لديه ورقة تمكنه من محاسبة أردوغان.

وقال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا "إن هناك مشروعًا سنتقدم به إلى لجنة 5 + 5 ليتخلى الليبيون عن المقاتلين الأجانب، ليس فقط الـ 2000 سوري بل وآلاف آخرين".