رئيس أرمينيا يزور الإمارات

اسماء السيد - أبوظبي: أعرب أرمين سركيسيان رئيس أرمينيا عن رغبة بلاده بعقد اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي التي تعد أرمينيا عضوا به، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكّد سركيسيان خلال زيارة للإمارات على "العلاقات المتميزة بين أرمينيا ودول مجلس التعاون الخليجي"، مسلطا الضوء على أهمية منطقة الخليج بالنسبة لبلاده.
وقال لوكالة أنباء الإمارات إن مثل هذه الاتفاقيات "لها أثر إيجابي على الصعيد السياسي إضافة إلى الآثار المالية و اللوجستيةّ".
وأشار إلى أن "اتفاقيات التجارة الحرة لا تمثل فقط قيمة مضافة إلى الاتحاد لكنها تثبت أيضا أن هناك اهتماما حقيقيا وأن هذا الاتحاد يمكنه تحقيق النجاح".
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