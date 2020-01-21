شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السعودية يستعرض مع مبعوث أممى تطورات الأوضاع بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق رئيس البعثة الأممية في العراق جينين هينيس بلاسخارت، تطورات الأوضاع في الساحة العراقية والجهود الدولية المبذولة حيالها.

جاء ذلك على هامش مشاركة الأمير فيصل في منتدى دافوس الاقتصادي، في مدينة سويسرا، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وأشارت (واس) إلى أن الوزير السعودي أكد، خلال اللقاء، أهمية الدور الذي تضطلع به البعثات الأممية، لصالح خدمة أمن واستقرار البلدان العاملة بها.