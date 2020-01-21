"ي ب ك" الإرهابي يواصل التجنيد الإجباري شرقي سوريا

الحسكة/ محمد مستو/ الخليج 365

شنت منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية، الثلاثاء، حملة تجنيد واسعة شملت العشرات من الشباب في مدينتي الحسكة والقامشلي شمالي شرقي سوريا.

يأتي ذلك بعد توقف حملات التجنيد لأكثر من 3 أشهر، بعد انطلاق عملية "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي شرق الفرات، وحرر خلالها مدينتي تل أبيض وراس العين شمالي شرقي سوريا، إثر طرد عناصر المنطمة منهما.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، بأن عناصر المنظمة أقاموا عددا كبيرا من الحواجز في مدينتي الحسكة والقامشلي، كما سيروا دوريات في الشوارع الرئيسية والفرعية، اعتقلوا خلالها عشرات الشباب من المدنيين.

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وأوضحت المصادر أن عناصر المنظمة نقلوا المعتقلين إلى أماكن احتجاز موقتة، لإرسالهم إلى المعسكرات التابعة للمنظمة في المنطقة.

وقبيل انطلاق عملية "نبع السلام"، رفعت المنظمة الإرهابية أقصى سن للتجنيد الإجباري من 39 إلى 44 عاما.



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