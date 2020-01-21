الحسكة/ محمد مستو/ الخليج 365
شنت منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية، الثلاثاء، حملة تجنيد واسعة شملت العشرات من الشباب في مدينتي الحسكة والقامشلي شمالي شرقي سوريا.
يأتي ذلك بعد توقف حملات التجنيد لأكثر من 3 أشهر، بعد انطلاق عملية "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي شرق الفرات، وحرر خلالها مدينتي تل أبيض وراس العين شمالي شرقي سوريا، إثر طرد عناصر المنطمة منهما.
وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، بأن عناصر المنظمة أقاموا عددا كبيرا من الحواجز في مدينتي الحسكة والقامشلي، كما سيروا دوريات في الشوارع الرئيسية والفرعية، اعتقلوا خلالها عشرات الشباب من المدنيين.
وأوضحت المصادر أن عناصر المنظمة نقلوا المعتقلين إلى أماكن احتجاز موقتة، لإرسالهم إلى المعسكرات التابعة للمنظمة في المنطقة.
وقبيل انطلاق عملية "نبع السلام"، رفعت المنظمة الإرهابية أقصى سن للتجنيد الإجباري من 39 إلى 44 عاما.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر "ي ب ك" الإرهابي يواصل التجنيد الإجباري شرقي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.